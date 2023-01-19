Yarıyıl Tatili Altıeylül'de güzel

Altıeylül Belediyesi, yarıyıl tatili için çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, sinemalar ve birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve ailelerinin katılabileceği şenlik 23 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Altıeylül Belediyesi, bu hafta yarıyıl tatiline girecek çocuklar ve aileleri için Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ve Hasan Can Kültür Merkezinde “Tatil Altıeylül’de Güzel” sloganıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler 23 Ocak’ta Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinde çocuk ve yetişkin filmleri ile başlıyor. Ralph ve İnternet, Moana, Hayvanlar Şehri, Leylekler, Cesur ve Bolt adlı çocuk filmleri 28 Ocak Cumartesi gününe kadar saat 13:00 ve 16:00’da olmak üzere iki seans gösterimde olacak.

23 Ocak Pazartesi Kurtuluş Hattı, 24 Ocak Salı Adanış; Kutsal Kavga, 25 Ocak Çarşamba Malazgirt 1071, 27 Ocak Cuma Akif ve 28 Ocak Cumartesi Kesişme; İyi ki Varsın Eren gibi birbirinden değerli vizyon filmler yine Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonunda saat 20:00’da gösterimde olacak.

Tiyatro günleri ise Hasan Can Kültür Merkezinde 29 Ocak Pazar günü saat 20.00’da Ben Mimar Sinan oyunuyla başlayacak ve 4 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek. Kurbağa Prens, Hangisi Arkadaşım, Bir Park Hikayesi, Mızıkacılar Bremende, Akrobat Kardeşler ve Hacivat ile Karagöz Sokaklarda adlı çocuk tiyatroları saat 12:00 ve 14:00’da olmak üzere günde 2 seans sahnelenecek. Birbirinden değerli ve ünlü oyuncular tarafından sahnelenecek olan Paraya Hayır, Sen Gülersen, Amele, Sahne Rüzgarları, Seninle Evlenir miyim, Kelepçe Kullanma Kılavuzu adlı yetişkin tiyatroları ise her akşam saat 20:00’da Hasan Can Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin huzuruna çıkacak.