Yarıyıl tatili için eğlenceli ve eğitici etkinlikler Biletinial'da

Hafta sonu tatilleriyle birlikte 20 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarıyıl tatilinde hem İstanbul hem de diğer şehirler etkinliklerle dolu olacak. Çocuklara yönelik çeşitli sanat etkinlikleri, tiyatrolar, sergiler, atölyeler, kamplar ve çok daha fazla etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili yaklaşırken, aileler bu dönemi değerlendirmek için program yapmaya başladı. Çocukların tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesini isteyen ebeveynler, ilginç ve eğitici etkinlikler arayışına girdi. Bu yıl 20 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl tatili boyunca her yaş grubuna yönelik atölyeler, tiyatrolar, sergiler, müzikaller ve daha fazlasının biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Küçük Prens

Tiyatro Bozok tarafından 6 sezondur kapalı gişe oynanan ve 476. oyununu bitiren "Küçük Prens", Avrupa ve Türkiye turneleri çerçevesinde yarıyıl tatilinde de çocuklarla buluşacak. Saint Exupery’nin nesiller boyunca okunan dünyaca ünlü eserinin eğlenceli uyarlaması, İstanbul ve Kocaeli’de sahnelenecek.

Charlie’nin Çikolata Fabrikasında

Pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu "Charlie’nin Çikolata Fabrikasında", tatil boyunca İstanbul ve Bursa’da izleyicisiyle buluşuyor. Oyuna gelen çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli bir macera vaat eden oyunun kadrosunda Enes Danış, İrem Uğural, Cem Bayurgil, Şerife Letifoğlu ve Uğurcan Güngör gibi isimler yer alıyor.

Sermet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi

Türkiye’de bu zamana kadar 3 bin 500’den fazla defa sahnelenen "Sermet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi", çocukları hem şaşırtıp hem de eğlendirecek. Çocukların hayal dünyasını renklendirecek gösteride çocuklar da gösterinin aktif bir parçası olacak. Her yaş grubuna uygun gösteride çocuklar sihir dünyasının keyfine varacak.

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi’nin unutulmaz eserinden uyarlanan "Küçük Kara Balık", çocuklara maceracı olmanın, dünyayı merak etmenin güzelliğini anlatmak için bir kez daha tiyatro sahnesine geliyor. 3 yaş üzeri çocuklara uygun olan oyunun yönetmenliğini Osman Alınca üstleniyor.

Beyaz Kanatlı Kelebek

"Beyaz Kanatlı Kelebek" adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu da İzmir’de sahnelenecek.

Büyük Afrika Sirki

Dünyanın yeteneklerini bir araya getiren "Büyük Afrika Sirki", akrobasi performansı, illüzyon performansı, profesyonel jonglör performansları, insan kule gösterileri, lastik insan performansı, profesyonel sunucu ve daha birçok sahne gösterileri ile Ankaralılara keyifli anlar yaşatacak. Hayvan gösterisi içermemesiyle de dikkat çeken dev gösteri eğlendirirken şaşırtacak.

Fındıkkıran

Klasik bir bale eseri olan "Fındıkkıran”, Tchaikovsky’nin besteleriyle ilk kez tiyatroya uyarlanıyor. Bale bölümleri ve Hoffman’ın hikayesinden alıntıların yer aldığı oyunda çocuklara cesaret ve kardeş sevgisi aşılanıyor.

Don Kişot Müzikali

İtalya’nın Mancha eyaletinde, küçük bir köyde yaşayan kahramanın maceraları "Don Kişot Müzikali" ile sahneye uyarlandı. Oğuzhan Karadavut tarafından yönetilen müzikli oyunun kadrosunda Rüzgar Odkan Kadem, Emir Kaan Akgül, Yahya Deniz Boztepe ve Songül Muslu bulunuyor.