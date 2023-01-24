Yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

Nilüfer Belediyesi’nin, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği etkinlikler büyük ilgi görüyor. Temel Kodlama ve Beceri Atölyesi ile Bunu Ben de Yaparım Atölyesine katılan çocuklar hem öğreniyor, hem de keyifli anlar yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukların, zamanlarını verimli geçirmeleri için atölyelerden sinemaya kadar çok sayıda etkinlik düzenliyor. İlk hafta düzenlenen etkinliklerden biri Temel Kodlama ve Beceri Atölyesi oldu. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde 7-9 ve 10-13 yaş arası öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe çocukların ilgisi yoğun oldu. Atölyeye katılan çocuklar, öğrenme araçlarını kullanarak kodlamaya giriş yaparken, aynı zamanda ahşap modelleme setleri ile el becerilerini geliştiriyor. 3 boyutlu tasarımın temel kavramlarını da öğrenen öğrenciler, basit 3 boyutlu modeller üretme fırsatı buluyor. Yaş gruplarına göre verilen eğitimlere katılan çocuklar, çeşitli oyunlar ve yarışmalar ile birlikte kodlama yeteneklerini geliştirirken, eğlenerek öğreniyorlar. İlk hafta Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde devam edecek olan eğitimler, ikinci hafta da aynı yaş gruplarında Atölye Nilüfer Fethiye’de düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği bir başka etkinlik de Misi’deki Sanat Kahvesi’ndeydi. Çocuklara, çağdaş sanat ile tanışma imkanı sunan ‘Bunu Ben de Yaparım’ isimli atölyeyi sanat tarihçisi Dilan Deniz gerçekleştirdi. 8 yaş üstü çocukların ücretsiz katıldığı atölyede, Dilan Deniz çağdaş sanatı, örneklerle anlattı. Çağdaş sanat hakkında bilgi edinen öğrenciler, daha sonra buluntu malzemelerle heykel yaptı. Renkli çalışmaların ortaya çıktığı etkinlikte çocuklar, farklı bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için her gün en az bir etkinlik düzenliyor. Film gösterimlerinden çeşitli sanat ve kültürel etkinliklere kadar farklı alanlardaki faaliyetler, çocuklara tatilin keyfini bol bol yaşatıyor.