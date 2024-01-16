Yarıyıl tatilinde İş Sanat'tan ücretsiz atölyeler

İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul ve Ankara’da bulunan Müzelerinde ve atölyelerinde ücretsiz ağırlayacak.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Beyoğlu’nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde 20 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yani öğrencilerin yarı yıl tatilinde ücretsiz ziyaretlerine açılacak. Atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi issanat.com.tr adresinden alınabilecek.

Türkiye İş Bankası resim heykel müzesi ilk atölyeleri ile yarıyılda ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de yarıyıl tatilinde birbirinden renkli atölyeleri ile öğrencileri bekliyor. 3-5 yaş grubunun katılabileceği “Benim Hayvan Dostlarım” atölyesinde Türk Resmini İzlemek Sergisi’nde yer alan ‘’Hayvanlar Âlemi’’ odasında sergilenen resimler ve heykeller ebeveyn ve çocuklarla birlikte incelenecek. Daha sonra kendilerine bir habitat seçen çocuklar farklı malzemeler kullanarak seçtikleri habitatta yaşayabilecek bir hayvanın heykelini yapacaklar.

6-9 yaş grubunun katılabileceği “Kat Kat Duygular” atölyesinde ise çocuklar Türk Resmini İzlemek Sergisi’nde yer alan soyut eserler aracılığıyla kavramlar dünyası ile tanışacak. Sanatçıların hayal dünyalarının ve ilham kaynaklarının keşfedileceği bu atölyenin sonunda her çocuk kendi yaptığı soyut sanat çalışmasını özel bir katlama tekniği ile akordiyon kitap tasarımına dönüştürecek.

Öğrencilerin bakış açısını geliştirecek atölyeler

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, atölye çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve tatil boyunca eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak. 5-6 yaş grubunun katılabileceği “Yaşasın Cumhuriyet” atölyesi, çocukları Cumhuriyet’in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Aynı başlıklı süreli sergide yer alan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından ilham alan çocuklar kendi kutlama taçlarını hazırlıyorlar.

7-9 yaş grubunun katılabileceği Robotik Kodlama “Üretim Bandı” atölyesinde ise katılımcılar üretim bandının işlevini ve günlük kullanımdaki yerini keşfederek özel motorize yapı taşlı Lego kitler ile kendi 3 boyutlu üretim bandı modellerini inşa eder. Mühendislik, matematik ve teknolojiyi bir araya getiren çalışmada katılımcılar kendi tasarımlarının yanı sıra planlama, zaman yönetimi ve yeni düşünme gibi edimleri geliştirme fırsatı bulurlar.

Ankara Ulus’taki tarihi İş Bankası binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, “Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi),” “Cumhuriyet Postası Atölyesi” ve “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” gibi pek çok atölye ile ara tatildeki çocuklara keyifli saatler sunuyor. 3-5 yaş grubunun katılabileceği “Müzede Masal: Birikim Masalı” atölyesi ebeveynlere ve çocuklara “İftiharla Sunar” sergisindeki bulmacaları çözdürüyor ve etkileşimli masal anlatısına katılmaları için fırsat sunuyor. Aynı zamanda koleksiyondan alınan ilhamla baskı tekniğiyle kendi el çantalarını tasarlamalarına olanak sağlıyor.

8-10 yaş grubunun katılabileceği “Cumhuriyet Postası” atölyesi ise katılımcılarını öncelikle “Yaşasın Cumhuriyet” sergisini rehberli olarak gezdiriyor. Ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden katılımcılar, tur sonrasında yapılan etkinlikte dönem pulları replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını yaparak atölyeden ayrılıyor.

8- 10 yaş grubunun katılabileceği “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum” atölyesinde ise çocuklar Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner’ in katılımıyla antik çağlarda yaşayan insanların yaşantılarını deneyimleyen çocuklar Nysa’nın sokaklarında eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor.