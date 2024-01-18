Yarıyıl tatilinde öğrencilere hediyeleri Gölbaşı Belediyesinden

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına verilen ara tatilde öğrencilerin eğlenceli anlar geçirmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yönetiminde eğitime verdiği desteklerle dikkati çeken Gölbaşı Belediyesi, 19 Ocak 2024 tarihinde başlayacak yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirecek. Çocukların yarıyıl tatilinde hoşça vakit geçirmesi için düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek.

Akvaryum gezisi ve müzikal gösterimi

Gölbaşı Belediyesi, 29-30 Ocak ve 1-2-3 Şubat tarihleri arasında 400 öğrenciyi Aqua Vega Akvaryumu’nu gezmeye götürecek. Servis belirlenen tarihlerde saat 10.00’da Atatürk Sahil Parkı’ndan hareket edecek.

Öğrenciler, aynı günlerde yönetmenliğini Bülent Durmaz, müzikler Kemal Günüç, hareket tasarımının Burak Durmaz’ın yaptığı, Ankara Sanat Merkezi tarafından sergilenen ‘5 Kafadar’ müzikalini izleyecek. Etkinliklere 7-14 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Gölbaşı Belediyesi’nden havuz müjdesi

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere bir müjde daha verdi. Şimşek’in talimatlarıyla Gölbaşı Belediyesi tesislerindeki havuzlar 7-12 yaş çocuklar için karne hediyesi olarak 20 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Havuzlardan yararlanmak isteyen öğrenciler 18-19 Ocak tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar kontenjanla sınırlı olacak.

Öğrenciler, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi için (0312 484 54 85), Şehit Demet Sezen Spor Merkezi için (0312 485 54 80), Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi için (0312 485 51 60) numaralarını arayarak kayıt yaptırabilecek.

“Öğrencilerimiz gezsin, eğlensin, öğrensin”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz geleceğimizin teminatı. Kırtasiye desteğimiz, ücretsiz servislerimiz ve daha birçok faaliyetlerimizle öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Onlar için ne yapsak az. Yarıyıl tatilinde de hoşça vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz, gezsin, eğlensin, öğrensin. İkinci döneme daha hazır bir şekilde girsinler. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman onlarla beraberiz” kaydetti.