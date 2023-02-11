Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde hayatını kaybetti

Tavlı: 'Elbirliği ile depremin yaralarını saracağız'

Tavlı: 'Elbirliği ile depremin yaralarını saracağız'

Varto'nun cadde ve sokaklarında biriken kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor

Varto'nun cadde ve sokaklarında biriken kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor

Muğla'ya bin 500 depremzede geldi

Muğla'ya bin 500 depremzede geldi