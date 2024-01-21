Yarıyıl tatilinden sonra okullarda etkinlikler devam edecek

Bilecik’te BİL-EN programı kapsamında yapılan ‘Hareketliyim Sağlıklıyım’ etkinliğinin yarıyıl tatilinden sonra da devam edeceği belirtildi.

Bilecik’te BİL-EN programı kapsamında öğrenciler derslere 5 dakika ısınma ve spor hareketleri yaparak hazırlanıyor. ‘Hareketliyim Sağlıklıyım’ etkinliği hem öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor hem de derse daha zinde girmelerini sağlıyor. Çalışmalar her okulun beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılırken ilkokullarda ise İl Spor Koordinatörü tarafından yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilk dönem okullarda uygulanan ‘Hareketliyim Sağlıklıyım’ etkinliğinin yarıyıl tatilinden sonra da devam edeceğini belirtti. BİL-EN programı kapsamında bu etkinliğin yapılma kararının alındığını açıklayan Akyol, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı’nın Vali Şefik Aygöl öncülüğünde yapılan 3 günlük çalıştay sonucunda oluştuğunu belirterek; bu programın amacının 45 başlıkta yapılan etkinliklerle öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. ‘Hareketliyim Sağlıklıyım’ etkinliğinin bu güzel etkinliklerden birini olduğunu dile getiren Akyol, "Bilecik’te Vali Şefik Aygöl’ün verdiği desteklerle mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve uyumlu okul-veli iletişimi gibi hedeflere örnek çalışmalara imza atıldı" ifadelerini kullandı.