Yasa dışı imalathanelerde ele geçirilen silahların sergisi yapıldı

İstanbul merkezli 4 ilde yasadışı silah atölyelerine ve bunları pazarlayanlara yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen silahların sergisi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı imalathanelerde ürettikleri silahları, anlaşmalı çetelere ve suç ağılarına pazarlamakla suçlanan 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Haziran’da İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ’da başlatılan operasyonlarda bunların 28’i yakalanmıştı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti

Çok sayıda illegal imalathanenin mercek altına alındığı soruşturmaya ilişkin zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, baskınlarda ele geçirilen silahların bugün emniyette sergisi yapıldı. Sergide biri otomatik, 4’ü pompalı olmak üzere 5 tüfek, 76 tabanca ve bu silahlara ait 84 şarjör ile 276 mermi yer aldı. Öte yandan gözaltındaki 28 şüphelinin bugün soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesine sevk edildikleri belirtildi.