Yasa dışı kumar oynanan iş yerine operasyon: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi’nde bulunan K.Ç. isimli iş yerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adresteki iş yerine yapılan operasyonda; aktif çalışır vaziyette 2 adet oyun makinesi ve bu makinelerin başında oyun oynayan D.Ç., S.G. ve iş yeri sahibi E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca oyun makineleri ve içerisinden çıkan 6 bin 100 TL kamuya geçirilmesi için muhafaza altına alındı.