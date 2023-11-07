Yasa dışı kumar oynanan iş yerine operasyon: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı kumar oynanan iş yerine operasyon: 3 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi’nde bulunan K.Ç. isimli iş yerinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adresteki iş yerine yapılan operasyonda; aktif çalışır vaziyette 2 adet oyun makinesi ve bu makinelerin başında oyun oynayan D.Ç., S.G. ve iş yeri sahibi E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ayrıca oyun makineleri ve içerisinden çıkan 6 bin 100 TL kamuya geçirilmesi için muhafaza altına alındı.