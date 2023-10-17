Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 9 şahıs yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan, aralarında ’FETÖ’ ve ’kasten adam öldürme’ suçlarından aranan şahısların da bulunduğu toplam 9 şahıs, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda harekete geçti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 6’sı FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, 2’si kasten adam öldürme suçlarından aranan şahıs ve 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 9 şahıs yakalandı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı.