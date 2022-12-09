Yasadışı 156 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 02 - 09 Aralık tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde bin 112 internet sitesi inceleme altına alındı. İnceleme sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 73 internet sitesi ile müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 83 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendiği belirtildi.

Öte yandan, “Faili Meçhul Siber Olayların” aydınlatılması çerçevesinde Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde bu yıl meydana gelen nitelikli dolandırıcılık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları da Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Konuyla ilgili 8 şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı.