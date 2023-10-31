Yasadışı avlanan kişiye 73 bin lira ceza kesildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağ, kafes ve ses sistemi ile yabani kuş avlayan kişi, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 41 adet saka kuşu doğaya salınırken, zanlıya 73 bin 393 lira ceza kesildi.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devri attığı esnada bir kişinin ağ, kafes ve ses sistemi ile yabani kuş avlamaya çalıştığını tespit etti. Olay yerine gelen Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de, B.N. isimli şahsın doğada yakaladığı 41 adet saka kuşuna el koydu. Sağlıklı olduğunun tespit edilen saka, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte tekrar doğaya salındı.

Yasadışı avcılık yapan ilgili B.N.’ye ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 73 bin 393 lira idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.