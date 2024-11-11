Yasadışı bahis reklamı operasyonunda sanatçı Serdar Ortaç'a ev hapsi

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Serdar Ortaç’a ev hapsi cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen’in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme’ suçundan ev hapsi cezası aldı.

“Çok pişmanım”

Adliyedeki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, “Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm” ifadelerini kullandı.