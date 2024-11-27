Yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahsı yakaladı.

Yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesinde yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A.’yı kıskıvrak yakaladı. Kenevir yetiştirme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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