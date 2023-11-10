Yasadışı silah imal edip ticaretini yapan 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince yasadışı silah imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yasadışı silah imal edip ticaretini yapan 2 şüpheli yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’da polis ekiplerince yasadışı silah imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı silah imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca namlusu ve 1 adet tabanca yapımında kullanılan sprey taşlama motoru ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman