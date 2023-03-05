Yasak meyve koku detektörlerini harekete geçirdi, THY uçağı İstanbul'a geri döndü

THY’nin TK1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, saat 15.35’te Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalanmasından bir süre sonra kabin içerisinde bulunan koku detektörlerinin devreye girmesi ve uçak içinde kötü koku alınması üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcuların THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona’ya gideceği öğrenildi.

Yasaklı meyve durian

THY uçağını geri döndüren durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Güneydoğu Asya kökenli bir bitki olmasının yanı sıra tadından çok kokusu ile biliniyor. Kokusunun keskin olması nedeniyle kapalı alanlara sokulmasına izin verilmiyor.