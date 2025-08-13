Yasak sonrası Şile sahilleri boş kaldı: Dalgalar havadan görüntülendi

Şile’de dalga boyunun artması nedeniyle getirilen denize girme yasağının ardından, sahiller havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde, dalgaların kıyıya sert şekilde vurduğu, plajların ise boş olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Şile Kaymakamlığı, 12 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla ve 13 Ağustos Çarşamba günü ilçede denize girmenin yasak olduğunu duyurmuştu. Şile’nin yanı sıra Beykoz’da da denize girişler 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar yasaklandı.

Sarıyer’de ise yalnızca Kısırkaya Plajı’nda geçerli olan yasaklama, 15 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise denize girilmesine 17 Ağustos Pazar gününe kadar izin verilmeyecek.

Yetkililer, can güvenliği açısından vatandaşların yasağa uyması gerektiğini vurguladı.