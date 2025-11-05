Yasak ve cezaya rağmen anız yakıyorlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yasak ve cezaya aldırış etmeden yakılan anız, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya’da hasat sezonunun ardından birçok tarla sahibinin yasağa rağmen anız yakmaya devam etmesi tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Yuvalak-Yağcılar Bağlantı Yolu üzerinde bir tarlada yakılan anız, itfaiye ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, anız yakmanın yasak olduğunu ve bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.