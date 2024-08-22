Yasak yolla 2 ton midye çıkardı: 26 bin TL cezai işlem uygulandı

Beyoğlu Kabataş Sahil mevkiinde yasak yolla yaklaşık 2 ton midye çıkaran şahsa 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize döküldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma düzenlendi. Bu kapsamda Beyoğlu Kabataş Sahil mevkiinde yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek taşındığı tespit edildi. Araç durdurularak kimlik bilgileri tespit edilen Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ağırlığı yaklaşık 2 ton olan 95 çuval midye muhafaza altına alındı. Midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize dökülürken, yakalanan şüpheliye, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet” suçundan toplam 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı.