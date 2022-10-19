Yaşam Akademisi Ekim'de iki özel konuk ağırlayacak

Yaşam Akademisi’nde Ekim ayında Doç. Dr. Ebru Güzel ve Litoterapist Ebru Şen ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Yaşam Akademisi 20 Ekim’de Doç. Dr. Ebru Güzel’i, 27 Ekim’de Litoterapist Ebru Şen’i Akbatı’da ağırlayacak. Doğa dostu gıdaya ulaşımın ancak "ekolojik bilinç" kazanarak mümkün olduğunu savunan Doç. Dr. Ebru Güzel 20 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleşecek “Doğa Dostu Gıda ve Ekolojik Bilinç” başlıklı söyleşide bilgi ve tecrübelerini ziyaretçileriyle paylaşacak.

“Eşikteki Çocuk”, “Yeni Öncüler: Toprağa Dönüş Hareketi ve Sağkalım” ve “Janus: Güzelliğin Çirkin Yüzü” kitaplarının sahibi Doç. Dr. Ebru Güzel, söyleşide gıda krizi arifesinde neler yapılması gerektiği; insanın kendisini, ilişkilerini, iklimi ve toprağı nasıl onarabileceği; ekolojik krizlere çözüm arayanların yöntem ve modelleri ile ortak yaşam kültürüne geçiş konuları hakkında bilgiler verecek.

Ekim ayının ikinci Yaşam Akademisi söyleşisi “Niyet Et, Onayla, Değiş, Değişsin” 27 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te gerçekleşecek. Kuantum Düşünce Tekniği Eğitmeni ve Litoterapist Ebru Şen’in misafirlerle buluşacağı söyleşide “çağlardır süre gelen gücün ana sırrı nedir, nerede bulunur, nasıl temas edilip harekete geçirilir, bilinçli zihin bilinçaltı zihne ne der?” soruları yanıt bulacak.

Akbatı Restoranlar Sokağı girişinde gerçekleşecek etkinliğe katılım için AVM’nin mobil uygulamasına üye olup katılım kodu alınması gerekiyor. Detaylı bilgiye mobil uygulamadan ve yasamakademisi.com.tr’den ulaşılabilecek.