Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yaşam Parkı Açılışını Gerçekleştird

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İmece Sokak’taki Yaşam Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, 850 metrekarelik alana 165 metrekare sert zemin ve 400 metrekare yeşil alan ve ağaçlarla donatıldığını belirtti. Çift kuleli oyun alanının 130 metrekarelik alana çocuklar için özenle tasarlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Spor yapmak isteyen hemşehrilerimiz için üçlü fitness aletleri grubunu parkımıza ekleyerek, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik ediyoruz. Dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için de oturma ve piknik alanlarını modern kent mobilyaları ile donattık” dedi.

Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, parkın yalnızca bir yeşil alan olmadığını bölgenin ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu belirtti. Yeşil alan ve park konusunu önemsediğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Parklar şehirlerin nefes alma ve dinlenme alanlarıdır. Parklar, bir şehrin sağlıklı gelişiminin ve insanların mutluluğunun temel göstergelerinden biridir” şeklinde konuştu.

Esenyurt’taki yeşil alan eksikliğine de değinen Başkan Balcıoğlu, “Samimi söylüyorum, Esenyurt’ta mezarlıklar dışında yeşil alan bulmak zor. Ancak biz tam tersine bir bakış açısıyla hareket ediyoruz işte bu yüzden, bu parkı bu bölgeye kazandırmak bizim için büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.

"Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır!"

Başkanı Balcıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hatırlatarak, Silivri’ye hizmet etme anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, "Biz de bu düsturla hareket ediyor, sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her kararı sizlerle birlikte alıyor, Silivri’yi hep birlikte geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz" dedi. İlçenin gelişimi için vatandaşların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri'yi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için ortak bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan projelerinden dolayı çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada parkta çocukların talepleri doğrultusunda top sahası yapımına başladıklarını belirtti. "Projede yer almamasına rağmen, çocuklarımızın isteğini geri çevirmedik ve hemen çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’ye daha fazla yeşil alan kazandırmak için Değirmenköy, Gümüşyaka, Kavaklı ve Selimpaşa gibi mahallelerde 12 yeni park projesinin yapımına devam ettiklerinin altını çizdi. Beyciler, Çeltik ve Gümüşyaka’da da 3 yeni park projesinin yakında başlayacağını ifade eden Başkan Başkan, "Toplamda 23 park ve yeşil alan düzenlemesini tamamlayarak Silivri’yi daha yeşil bir geleceğe kavuşturacağız" dedi.

Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla 19 spor sahası hedefleri olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, 8 yeni saha inşa edeceklerini ve eskimiş 11 spor sahasını da yenileyip modernize edeceklerini duyurdu. Bu projeler tamamlandığında, çocuklar ve gençler için güvenli ve modern oyun ve spor alanlarının Silivri’ye kazandırılacağını belirtti.

Yenimahalle Muhtarı Müslim Üstün, çocukların Başkan'a duyduğu sevginin büyüklüğünü vurguladı. Belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Üstün, "Çocuklar sizi o kadar seviyor ki, bu yatırımlarınızı fazlasıyla takdir ediyorlar. Bu yatırımlar, mahallemiz ve Yenimahalle için büyük bir önem taşıyor. Şahsen ve mahallem adına sizlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.