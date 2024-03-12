Yaşama Destek Evi'nin özel çocukları lunaparkta doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Yaşama Destek Evi'nden faydalanan özel çocuklar ve aileleri lunaparkta doyasıya eğlendi.

Yaşama Destek Evi'nin özel çocukları lunaparkta doyasıya eğlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Yaşama Destek Evi’nden faydalanan özel çocuklar ve aileleri lunaparkta doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla birlikte çarpışan otolara, atlıkarınca ve dönme dolaba binerek coşkularına ortak olan aileler, organizasyonu düzenleyen ve kendileriyle yakından ilgilenen öğretmenlerle sohbet etti. Yaşama Destek Evi sayesinde özel gereksinimli çocuklarının bağımsız yaşama konusundaki gelişimlerini gözlemleyen aileler, kendilerine bu imkanı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb