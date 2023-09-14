Yaşamın kalbi şehrin sokaklarında atacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Yaşayan Sokak Projesi, pilot sokak olan Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta hayata geçiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilecek olan Yaşayan Sokak Projesi’nde ilk adımlar atıldı. Şehrin sokaklarını yaya ve çocuk dostu birer kamusal mekana dönüştürme gayesiyle gerçekleştirilen projede, “Sokak Dönüştürme Prova Proje Destek Programı” çerçevesinde Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezini de içine alan projenin başlamasıyla birlikte, şerit genişlikleri azaltılması, boyama, bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme gibi çalışmalar proje ekibi tarafından uygulanacak. Geleceğe yönelik şehrin muhtelif sokaklarında uygulanması planlanan projeyi diğerlerinden farklı kılan en önemli unsur ise belirli süre deneme aşamasından sonra mahalle sakinlerinden alınan görüşler çerçevesinde nihai proje uygulanacak.