'Yaşamın Renkleri' sanatseverlerle buluştu

Silivri Belediyesi tarafından organize edilen ve sanatçı Nursel Balpınar'ın eserlerinden oluşan "Yaşamın Renkleri" adlı resim sergisi, 16 Ekim 2024 tarihinde açıldı.

Merhum Aydın Balpınar anısına Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, CHP Belediye Meclis Üyesi Hatice Gözen ve ilçe yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi, Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği kurucuları katılanlar arasındaydı.

Sergi, sanatın evrensel dilini kullanarak, yaşamın tüm renkleriyle duygu dolu bir bakış sunarken, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Sergi, 16-26 Ekim 2024 tarihleri arasında, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikte, sanatseverler Balpınar'ın "Yaşamın Renkleri" başlığı altında toplanan renkli ve anlam yüklü eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu.