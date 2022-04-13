Yaşar, 22 Nisan'da şampiyonluk kutlamalarındayız

Silivrispor takım kaptanı Yunus Yaşar finaller öncesinde yaptığı açıklamasında 'Sezon başından beri hayal ettiğimiz yerdeyiz finale bir adım uzaktayız' dedi.

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  • 13.04.2022 11:21
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:21
Yaşar, 22 Nisan'da şampiyonluk kutlamalarındayız
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Zorlu lig serüveninin ardından grup şampiyonluğuna ulaşarak Play-Off oynama hakkı kazanan Silivrispor kenetlendi ve tek yürek oldu. Takım kaptanı Yunus Yaşar zorlu maçlar öncesinde yaptığı değerlendirmesinde; “Sezon başından beri istediğimiz hayal ettiğimiz yerdeyiz ve finale bir adım uzaklıktayız. Artık hak ettiğimiz şampiyonluğu yaşamak İçin sadece iki maçımız kaldı. İnşallah kupayı Silivri’ye getireceğiz. Sezon başından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza bu kupayı armağan etmek istiyoruz. Allah’ın izniyle 22 Nisan Cuma akşamı sahilde hep beraber bu şampiyonluğu kutlayacağız” dedi.
 

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