Yaşar Çetin'e son görev
Yaşar Çetin Cumartesi günü sevenlerinin gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna çıktı.
Silivri Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Çetin ve geçmiş dönem Silivri Belediyesi Satın Alma Şefi Hasan Çetin'in babası Yaşar Çetin hayatını kaybetti. Cenazesi 7 Ocak 2023 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Piri Mehmet Paşa Camiinden kaldırılarak ebediyete uğurlandı.
Cenazeye katılarak Çetin Ailesinin acısını paylaşan yoğun kalabalık arasında ailesi ve yakınlarının yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Hüseyin Turan, eski Başkan Yardımcılarından Metin Karakaş, Silivri Müftüsü İsa Sağlam, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş da bulundu.