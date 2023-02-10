Yaşar dedeyi enkazdan 'aslansın' diyerek çıkardılar

Hatay’da fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy, arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarıldı. Ekiplerin Yaşar dedeyi, "Haydi dede, aslansın, kaplasın" diyerek enkazdan çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerde çöken binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay merkez ve ilçelerinde de şu ana kadar birçok kişiyi kurtaran ekiplerin mücadeleleri de zaman zaman kameraya yansıyor.

Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT’tan giden ekipler, yaptığı 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy’a ulaştı. Ekipler, Yaşar dedeyi yukardan açtıkları delikten "Haydi dede, aslansın, kaplasın" diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.