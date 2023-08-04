Yaşar Sevim ve Cemal Kütahya'nın adları hentbol salon ve tesisinde yaşayacak
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Yaşar Sevim ve Cemal Kütahya'nın adlarını salon ve tesislere verdi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Yaşar Sevim ve Cemal Kütahya’nın adlarını salon ve tesislere verdi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar ile Ankara THF Spor Salonu’na THF’nin kurucusu merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim’in adının verilerek değiştirilmesine karar verdi. Karara göre salonun adı Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu oldu. 6 Şubat depreminde ailesiyle hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı merhum Cemal Kütahya’nın adı da, THF Ankara Kamp Merkezi’ne verildi.