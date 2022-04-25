Yasav, Geleceğe yaptığımız yatırımlar sahada

Alibeyspor Yönetim Kurulu Üyesi Semih Yasav 'Oynadığımız oyun tatmin edici olsa da bunu skora yansıtamıyoruz, gençlerimiz iyi oyunlarını puanla süsleyecektir' dedi.

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  • 25.04.2022 15:44
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:44
Yasav, Geleceğe yaptığımız yatırımlar sahada
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Modacepte
Modacepte
Modacepte

Hafta sonu Hadımköy deplasmanında talihsiz bir şekilde grupta lider konumda olan Yeşilbayır’a son dakika golleri ile yenilen Alibeyspor’da yönetim takımdan umutlu. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Semih Yasav yaptığı açıklamada; “Oynadığımız oyun tatmin edici olsa da bunu skora yansıtamıyoruz, gençlerimiz iyi oyunlarını puanla süsleyecektir. Transfer yapmamış bir şekilde tamamen kendi altyapılarımızın oyuncularıyla A takım seviyesinde mücadele den takım sayısının çok az olduğu ligde iyi mücadele ediyoruz. Şuan sahaya çıktığımız takım oyuncuları Alibeyspor’un gelecek 10 yılıdır. Bu bilinçle geleceğe yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. İşin özü şudur ki geleceğe yaptığımız yatırımlar sahada mücadele ediyor bundan daha büyük bir kazanım var mı?” dedi.

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