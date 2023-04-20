Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu

Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir altın madalya da Yasemin Adar Yiğit’ten geldi. Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente’yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Ardından yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osniach’i (14-4) sayı tuşu ile geçerek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Avusturyalı Martina Kuenz karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona ererken, Adar maçı avantaj puanıyla kazanarak 6. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçi 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da da altın madalya kazanmıştı.