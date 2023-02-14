Yaşı küçük ama gönlü büyük, kendisi gibi depremzede çocuklar için bere ve atkı örüyor

Elazığ’da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Eslem Gezer ve gönüllü kadınlar, kış nedeniyle zor zamanlar geçiren depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Elazığ’da kadınlar depremlerden etkilenenler için gönüllü çalışma başlattı. Sosyal tesislerde konaklayan kadınlar atkı, bere ve patik ören kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri deprem bölgesine göndermeye başladı. Depremden dolayı evler hasar alan ve Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde kalan 12 yaşındaki Eslem Gezer’de gün boyu kendisi gibi depremzedeler için atkı ve bere örüyor. Yaşı küçük ama gönlü büyük olan Gezer, dayanışması ile herkese örnek oluyor.

“Tanımadığım insanlara atkı ve bere örüyorum”

Depremzedeler için atkı ördüğünü dile getiren 12 yaşındaki Eslem Gezer, “Depremden dolayı evimiz hasar gördüğü için evimize girmeye korkuyoruz ve bir fuar merkezinde kalıyoruz. Fuar merkezinde boş boş oturmak yerine ben küçük kardeşlerime ve tanımadığım insanlara güzel güzel atkılar örüyorum. Geçmiş olsun Türkiye” dedi.

Depremden etkilenen depremzedeler için atkı ören vatandaşlardan Ayşegül Ayaz, “Burada depremzede çocuklar için atkı ve bere örmek için bir araya geldik. Havalar çok soğuk. Şimdi atkı ve bereler bitince hırka örmeye başlayacağız. Burada yaklaşık 10 arkadaş beraberiz hiç birbirimizi tanımıyoruz burada tanıştık. Elimizden bu geliyor çok mutluyuz bunu yaptığımız için Allah nasip ederse de yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Leyla Kurt ise “Biz Elazığlı kadınlar olarak depremden etkilenen şehirlere yardım etmek için çocuklara bere ve atkı örüyoruz. Boş kalmaktan iyidir. En azından bir faydamız olur çocuklar filan ısınırlar” İfadelerini kullandı.