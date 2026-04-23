Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalacak olan Yasin Kol, bu sezon 4. derbisine çıkacak. Kol Galatasaray-Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarında da görev almıştı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

Bu sezonki 4. derbisi

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak. 38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı.

Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı. Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.