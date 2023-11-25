Yaşları küçük, yürekleri kocaman

Sakarya’da ilkokul öğrencileri yürek ısıtan bir davranışa imza attı. Harçlıklarından biriktikleri para ile aldıkları pasta ve hediyeleri Ağrı Doğubayazıt’ta eğitim gören arkadaşları ile öğretmenlere gönderdi.

Adapazarı Toki İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde örnek bir davranış sergiledi. Harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile pasta ve oyuncaklar alan ilkokul öğrencileri, aldıkları hediyeleri Ağrı Doğubayazıt’ta eğitim gören arkadaşları ile görev yapan öğretmenlerine gönderdi. Pasta ve hediyeleri ulaşan Doğubayazıt’taki öğrencilerin mutlulukları ise görülmeye değerdi.