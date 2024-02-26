Yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti

Yalova'da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yalova’da 2 katlı binada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı’nın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daireye giren ekipler içeride Ahmet Anıl’ın (65) cansız bedenini buldu. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yaptı.

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Tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Anıl’ın ölüm haberini alarak bölgeye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Anıl’ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.