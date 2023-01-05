Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Jandarma ekipleri yaşlı adamın şüpheli ölümünü araştırıyor.

Olay, akşam saatlerinde Karaabdülbaki köyünde bulunan sitedeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen Hayali Ersoy’un (63) ailesi, onu yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Hayali Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayali Ersoy’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.