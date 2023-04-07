Yaşlı adam kalbinden bıçaklanmıştı, bakın sebebi ne çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki adamın kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan sanık Emirhan Ö.K., "Abdülbaki elindeki bıçağı İlhan’a sallayarak, ’Abi bize alkol ver, parasını sonra getireceğiz’ dedi. İlhan da, ’Git daha önce aldıklarının parasını getir’ diyerek küfür etti, bıçağı bize doğru savurdu. Kendimizi korumak amacıyla camın önünde gördüğüm bıçağı alarak ben de savurdum" dedi. Maktulün kardeşi sanıklardan şikayetçi olmazken, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak’ta meydana geldi. İlhan Alan (60), evine alkol almak için gelen 2 kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. Alan’ı yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. İlhan Alan’ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Komşular, Alan’ı kanlar içinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Biz içelim, kafayı bulalım"

"Kasten öldürme" suçuyla yargılanan 2 sanık, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Emirhan Ö.K., Abdulbaki K., avukatları ve maktulün oğlu ile kardeşi katıldı. İlhan Alan’ın eşi Sacide Uzun ise yatalak olması sebebiyle duruşmaya katılamadı. Olay gününü anlatan sanık Emirhan Ö.K., "Olay tarihinde saat 16.00 sıralarında alkol almaya karar verdik. Abdülbaki alkol yapan birini tanıdığını söyledi. Bilal Ş., Efe E., ben ve Abdulbaki aramızda 100 TL topladık. İlk önce Bilal ve Abdülbaki, İlhan’ın evine alkol almaya gitti. Ben ve Efe ise aşağıda bekledik. Alkolü parkta beraber içtik. Alkol bize yeterli gelmeyince tekrar almaya karar verdik. Abdülbaki, ’Biz içelim, kafayı bulalım. İlhan’dan bedava alkol alırım’ dedi. Olay sırasında alkol almıştım ama sarhoş değildim" dedi.

"Bıçağın İlhan’ın kalbine isabet aldığını bilmiyordum"

İkinci kez alkol almaya gittiklerini söyleyen Emirhan Ö.K., "İkinci olayda bu sefer ben ve Abdülbaki İlhan’ın evine alkol almaya gittik. Üstümüzde herhangi bir bıçak yoktu. Eve gittiğimizde İlhan sarhoştu ve elinde bıçak vardı. Abdülbaki de elindeki bıçağı İlhan’a sallayarak, ’Abi bize alkol ver, parasını sonra getireceğiz’ dedi. İlhan da, ’Git daha önce aldıklarının parasını getir’ diyerek küfür etti, bıçağı bize doğru savurdu. İlhan ile Abdulbaki arasında tartışma yaşandı. Aralarına girerek ayırmak istedim. İlhan bıçağı bize doğru savurduğu için kendimizi korumak amacıyla camın önünde gördüğüm bıçağı alarak ben de savurdum. Öldürmek amacıyla bıçağı savurmadım. Daha sonra korktuk ve kaçtık. Bıçağın İlhan’ın kalbine isabet aldığını bilmiyordum. İlhan’ın öldüğünü polislerden öğrendim" diye konuştu.

"Kendi aramızda para toplayarak İlhan’dan 3 şişe alkol aldık"

Savunması için söz hakkı verilen Abdülbaki K. ise, "Şerefim ve namusum üzerine her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Olaydan bir gün önce Emirhan, Bilal ve ben gece saat 23.00 sıralarında alkol almaya karar verdik. Ben ve Emirhan İlhan’ın evine giderek 25 TL’ye alkol aldık. Mahallede bu alkolü içerken ’Yarın konsere gidelim’ diye anlaştık. Ertesi gün 13.00 sıralarında Emirhan, Bilal, Efe ve ben yine buluştuk. Kendi aramızda para toplayarak İlhan’dan 3 şişe alkol aldık. Beraber içtik. Alkol az gelince Emirhan bize, ’Ben İlhan’dan isterim, daha sonra kendisine öderiz’ dedi. Hep birlikte İlhan’ın evine doğru gittik. Ben ve Emirhan eve gittik. İlhan’ın daha önce de dışarı bıçakla çıktığı oluyordu ancak bir hamlesi olmuyordu. Alkolün etkisiyle benim başım döndü çömeldim. Emirhan’ın İlhan’a, ’Bize alkol ver’ dediğini duydum ve İlhan’ın içeri girdiğini gördüm. Bir süre sonra Emirhan kolumdan tutarak ’Koş vurdum’ dedi. Efe ve Bilal’in yanına gittiğimizde Emirhan’ın belindeki bıçakta kan gördük. Olay tarihinde Emirhan’da hiç bıçak görmemiştim, benim yanımda da bıçak yoktu. İlhan’a yönelik bir eylemim olmadı. Bu olay Emirhan’ın gerçekleştirdiği eylem sebebiyle yaşanmıştır. İlhan dedemin arkadaşı olduğu için sürekli gider alkol alırdım ve hiç sorun yaşamadım" şeklinde konuştu.

"Olay gerçekleşmeden Emirhan’ın yanında bıçak görmüştüm"

Başka bir suçtan cezaevinde bulunan tanık Efe E. de, "Olay günü alkol almaya gidecektik ama yanımızda para yoktu. Emirhan ’Adam alkol vermedi, tartıştık ben de bıçağı salladım’ dedi. Olay gerçekleşmeden önce Emirhan’ın yanında bıçak görmüştüm" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçiyim"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün 16 yaşındaki oğlu, "Olay günü Abdülbaki yanında başka biriyle alkol almaya geldi. Babam o sırada bıçakla bir şeylerle uğraşıyordu. Babam Abdulbaki’ye alkolü verdikten sonra gittiler, olumsuz bir durum yaşanmadı. İkinci olaya şahit olmadım, evde değildim" diye konuştu.

Maktulün kardeşi Ümmü A. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Abdulbaki K.’nin yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, diğer sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.