Yaşlı adam karadan ve denizden aranıyor

Bursa’da 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam için karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz’da evden ayrılan Osman Altıkardeşler, 16 BSA 08 plakalı aracıyla en son Kurşunlu mevkiinde görüldü. Bir daha kendisinden haber alınamayan Altıkardeşler’in hayatından endişe eden ailesi, polis ve jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara dron ile de destek verilirken, Altıkardeşler’in epilepsi hastası olduğu ifade edildi.

Çocukları sosyal medyadan son görüntüsünü ve kıyafetlerini paylaştı

Pazartesi gününden bu yana babalarından haber alamadıklarını belirten yaşlı adamın kızı, son olarak babasının Kurşunlu Mahallesi’nde görüldüğünde üzerinde olan kıyafetlerini sosyal medyasından paylaştı. ’İlknurecembatu’ isimli hesaptan yapılan paylaşımda, "Kayıp olan Osman Altıkardeşler’in (babamın) üzerinde koyu yeşil tişört, siyah şort ve ayağında kapalı terlik vardı. Son arkasından görüntüsü budur. Lütfen bu kıyafetler dışında bilgi gelmedikçe bize yönlendirmeyiniz. Hala bir haber yok maalesef. Çok üzgünüz. Destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerine yer verildi.