Yaşlı adam ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaşlı adam ölümden döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan sürücü Ömer Ç. yönetimindeki otomobil, Seddi M.(68) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.