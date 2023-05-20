Yaşlı adam ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan sürücü Ömer Ç. yönetimindeki otomobil, Seddi M.(68) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.