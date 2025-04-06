Yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden çıkan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden çıkan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi’nde oturan Yusuf İliçek (65), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde köpeği ile birlikte evinden ayrıldı. Akşam İliçek’e ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İliçek’in bulunması için mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen çalışmalar bölgede devam ediyor.