Yaşlı bakımevi yapımına iş insanından destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesine yapılacak olan Yaşlı Bakımevi’ne ilçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının yönetim kurulu başkanı destek sağlayacak.

Osmaneli Belediyesince yapılacak 100 yatak kapasiteli "Yaşlı, Kimsesiz ve Yetim Misafirhanesi ve Bakımevı" projesinin tüm yatırım maliyetini hayırsever iş insanı Nazmi Yılmaz üstlendi. İş insanın destek vermesi ve yatırım maliyetini üstlenerek yaptığı çok değerli katkı sonrası müjdeli haberi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde eski imece usulü ile sanayicilerimizin ve halkımızın destekleri ile 200 öğrenci kapasiteli 24 saat hizmet verecek ve çalışan kadınlara büyük destek olacak ’Çocuk Kulübü’ yatırımımızı tamamladık. İş insanı Doğan Zaimoğlu’nun “Hayvan Hastanesi, Araştırma ve Uygulama Laboratuarı ve Doğal Yaşam Alanı” projemize desteği ile bu yatırımı da hızla gerçekleştiriyoruz. Osmaneli Belediyemizce yapılacak 100 yatak kapasiteli ’Yaşlı, Kimsesiz ve Yetim Misafirhanesi ve Bakımevi’ projemizin de tüm yatırım maliyetini hayırsever iş insanı Nazmi Yıldırım üstlendi. Çok değerli iş insanlarımıza ve tüm yatırımlara destek olan halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.