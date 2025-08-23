Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti
Bursa'da meydana gelen kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.
Bursa’da meydana gelen kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa’nın Keles ilçesi Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel Çekirge Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda hayati tehlikeleri devam etiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.