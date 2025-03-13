Yaşlı kadını 1 milyon 500 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp yaşlı kadının yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizlerini alan 2 şahıs, Bursa’da yakalandı. Yaşlı kadını dolandıran şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli kadın, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan M.D. ve V.S. isimli şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin değerinde ziynet eşyalarını ve dövizlerini elden verdi. Ziynet eşyaları ve dövizleri verdikten sonra dolandırıldığı anlayan yaşlı kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şahısların ticari taksi ile geldikleri, akabinde ticari taksi ile İstanbul’a gittikleri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince koordineli bir şekilde yapılan operasyonda şahıslar, Bursa çevre yolunda yakalandı. Dolandırıcılık suçuna konu eşyalar ise sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

M.D. ve V.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.