Yaşlı kadının altın ve paralarını çalan dolandırıcı tutuklandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtarak, 70 yaşındaki Döndü Ayaz’ı dolandıran Doğan İriç (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalık köyünde 10 Ekimi tarihinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan Doğan İriç, telefonla Döndü Ayaz’ı aradı. Adının ölümlü bir olaya karıştığını söyleyerek korkuttu. Ardından kadının evinde bulunan altınların ve paraların seri numaralarının kontrol edileceği bahanesiyle evine gitti. Kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı Doğan İriç, Döndü Ayaz’dan 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 euro ve 6 bin TL parayı aldı. Doğan İriç’in kayıplara karışması üzerine Ayaz, dolandırıldığını anlayınca jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Gece boyu süren istihbari, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcı Doğan İriç’i, Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde Adana’ya kaçmak isterken otobüste yakalandı. Dolandırıcının üzerinden 770 euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan dolandırıcı Doğan İriç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen dolandırıcı Doğan İriç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.