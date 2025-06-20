Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazada, sürücü serbest bırakıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan ve yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün adli sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sürücü kefaletle serbest bırakıldı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşanan ve yaşlı kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücünün adli sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sürücü kefaletle serbest bırakıldı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya’ya (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yeni edinilen bilgilere göre, sürücü K.O. (27) yaklaşık 15 dakika sonra Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede kefaletle serbest bırakıldı.