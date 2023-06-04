Yaşlı kadının tek başına yaşadığı prefabrik ev alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki kadının prefabrik evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken ev ve eşyalar küle döndü.

Yangın, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak’ta bulunan tek katlı bir prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 73 yaşındaki Rahime Gürkal’ın evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada evde olan kadın, yangını görünce dışarı koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken ev ve eşyalar küle döndü.

Ev sahibi Rahime Gürkal tedbir amacıyla ambulansa alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.