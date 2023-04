Yaşlı refahı düzenlenen panelde ele alındı

TAKİP ET

Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yaşlı Refahı ve Katılımı’ panelinde yaşlı kesimin refah düzeyi ve hayat şartları ele alındı. Panele katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı kesim için yaptıkları çalışmalara değindi.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, insan hayatında yaşlılık döneminin en kıymetli dönem olduğunu vurguladı. Türkiye’de yaşlıların ekonomik nedenlerle içlerine kapandığına işaret eden Başkan Turgay Erdem, “Bakın Avrupa ülkelerinde yaşlı turizmi yaygındır. İnsanlar emekli olup gündelik sorumluluklarından sıyrıldıktan sonra dünyayı gezmeye çıkarlar. Bizim ülkemizde ise emekli maaşıyla böyle bir şey elbette mümkün değil. Nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşıyor. Bu durumda insanların büyük bölümünün yaşlılık dönemlerini kentlerde geçireceğini öngörürsek, kentlerde yaşlılara yönelik politikaların da ona göre düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Yaşlıların hayat kalitesini iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Erdem, “Bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Nilüfer ilçesinde nüfusun yüzde 7,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturuyor. TÜİK verilerine göre Nilüfer’de yaşa bağlı bağımlılık oranı Türkiye ve Bursa ortalamasının altında. Biz sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumun bütün dezavantajlı guruplarına olduğu gibi yaşlılarımız için de sosyal refahı destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda bizim bütün Türkiye’ye örnek olan bir model uygulamamız var. Yaşlılığı her şeyin bittiği, ömrün son durağı gibi görmek yerine, olabildiğince verimli, üretken, sosyal ve mutlu geçirmeyi esas alan Olgun Gençlik Merkezi modeli. Şu an 2 tane merkezimiz var ve burada 55 yaş üstü vatandaşlarımız bir araya gelerek hobi faaliyetleri yapıyor. El emeği işler yapıp üretimde bulunuyorlar. Kısaca keyifli bir akran etkileşimi içinde hem sosyalleşiyor, hem de verimli, mutlu bir olgunluk dönemi yaşıyorlar. İki tane huzurevimiz var ve buralarda kalan vatandaşlarımız için de keyifli akran etkileşimi içinde mutlu olacakları bir yaşam alanı oluşturmaya çabalıyoruz. Özetle, yaşlılarımız için gerçekten mutlu olacakları yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir Alzheimer Hasta Konuk Evimiz var. Orada da aktivite odaları, fizik tedavi ve egzersiz salonları ile uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Uzman ekiplerimizle evde bakım hizmetleri veriyoruz. Ekiplerimiz periyodik aralıklarla bu yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ediyor, onlara ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Ayrıca bu durumdaki yaşlılarımıza günde 2 öğün sıcak yemek servisi de yapıyoruz. Sonuç olarak yaşlı dostu bir kent ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yeşil alanlarımız, parklarımız, açık alan spor aletleriyle donatılan yürüyüş yollarımız her sosyal kesimden insanın spor-egzersiz ve sosyalleşme ihtiyacına cevap veriyor” diye konuştu.

Başkan Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Gurubu’nun çalışmalarına da dikkat çekerek, panelde ortaya çıkacak fikirlerin yaşı ilerleyen kesime yönelik yapılacak hizmetlere ışık tutacağını da ifade etti.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Türkan, ’Yerinde yaşlanma, güvenli yaşam ve sağlık’ başlıklı oturumda konuştu. Dünya üzerinden yaşlı nüfusu ve yaşam standartlarına değinen Türkan, yaşlılık sürecinin ülke refahına göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Fiziksel vücut yaşı ile ruhsal yaşın farklılık gösterdiğine değinen Türkan, aile ortamı, yaşanılan yer ve devlet hizmetlerinin yaşlanma yaşını derinden etkilediğini belirtti. Kentlerin yaşlıların yaşamında büyük etkisi olduğunu belirten Türkkan, yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tapkı ‘Yaşlı dostu kent ve toplum’, Sosyalink Podcast Ajansı Kurucusu Özcan Yazıcı ‘Dijital okur-yazarlık’, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Şenol Baştürk ‘Yaşlı refahı ve katılımı’, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Berkay Aydın, ‘Geleneksel ve modern aile yapısında yaşlılık’, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Çalışır, ‘Alzheimer ve alzheimerden korunma’, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Okan Gültekin de ‘Yaşlılıkta spor ve egzersiz’ başlıklı oturumlarda katılımcılarla bilgiler paylaşarak deneyimlerini aktardı.