Yaşlılar 'Alo' diyor, ekipler yardıma koşuyor

Derince Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında yer alan Alo Vefa Hattı ile yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuluyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 31 Mart 2019’da başlayan hizmet sürecinde hayata geçirdiği Alo Vefa Hattı projesi ile yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyenin desteğini her zaman yanlarında hissediyor.

Alo Vefa Hattına ulaşan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere Derince Belediyesi tarafından sıcak yemek, genel temizlik, berber, hastane ulaşımı ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok alanda yardım ediliyor.

Pandemi süreci ile birlikte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak üzere ihtiyaçları için yardımcı olan Alo Vefa Hattı ekipleri, örnek çalışmalara imza attı. Bu süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yardımcı olan Alo Vefa ekipleri geride kalan 4,5 yıllık süreçte 26 bin 496 kişiye alışveriş ve gıda yardımında bulunurken, 6 bin 590 kişiye sağlık yardımı, 5 bin 780 kişiye de danışmanlık, maaş temini ve ulaşım konusunda yardımcı oldu.

4,5 yıllık hizmet sürecinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Alo Vefa Hattı ekipleri, çalışmaları ile örnek oluyor. Bu süreçte ilçe sınırları içerisinde her gün 750 kişiye iki öğün sıcak yemek hizmeti sunan Alo Vefa birimi, ihtiyaç sahibi ailelere 61 bin erzak paketi ulaştırdı. Bin 750 öğrenciye okul forması ve kırtasiye yardımında bulunan Vefa Hattı, 3 bin 215 kişiye bakım, temizlik ve hasta yatağı konusunda yardımcı olurken, özel bireylere tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi ailelere mutfak tüpü, hasta bezi, ev eşyası, fatura desteği, kömür, soba, reçete yardımı, otobüs bileti, bayramlık ve ev tadilatı konusunda destekte bulundu.