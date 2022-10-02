Yaşlılar 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde unutulmadı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde yaşlılar için etkinlik düzenlendi.

Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenen ve keyifli sohbetler yapma fırsatı bulan huzurevi sakinlerine Keçiören Belediye Başkanı Altınok ve milletvekilleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa AK Parti Adana Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

“Yaşlılarımız için çok çaba sarf ettik”

Etkinlikte bir konuşma yapan Sarıeroğlu, huzurevlerinin kendisi için önemli bir yer olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde özellikle yaşlılar için zor günler yaşandığını söyleyen Sarıeroğlu, “Zor günler geçti. Hele ki büyüklerimizi korumak için bir pandemi süreci atlattık. Bakım merkezlerimizde, huzurevlerimizde yaşlılarımız için çok çaba sarf ettik o dönem. Diğer ülkelerde yaşanan görüntüler bizim ülkemizde yaşanmadı. Çok kıymetli büyüklerimizle yine sağlıkla, mutlulukla, huzurla bir aradayız. Hazır gelmişken Yaşlılar Günü vesilesiyle her birinize Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, hürmetlerini de iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada çalışmak bana göre bir ayrıcalık”

Başkan Altınok ise, “Burası bizim sevap merkez bankamız veya beddua merkez bankamız. Yani belediyede bir şey olursa burada arıyorum. Yıkılan gönül mü var, kırılan kalpler mi var onu söylüyorum. Burada çalışmak bana göre bir ayrıcalık. O kadar ana ve babanın rızası, gönlü var. Burası sizin evinizdir, burası sizin yurdunuzdur. Burası devletimizin yeridir. Devletimizin sahibi de sizlersiniz” diye konuştu.