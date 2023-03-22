Yaşlılar Haftası'nda Gönül Köşkü'ne miniklerden sürpriz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Gönül Köşkü Huzurevi sakinleriyle buluştu. Programda kreş öğrencilerinin sürpriz ziyareti ise yaşlıların yüzlerini güldürdü.

Gül Kreş Adası öğrencileri, Gönül Köşkü Huzurevi’ne sürpriz ziyarette bulundu. Minikler, kreşlerinde yaşlılar için hazırladıkları çiçekleri takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yaşlılara hitaben konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün yaşadığımız bu vatan cennet parçası haline geldiyse bunda ana ve babalarımızın ellerindeki nasırların, alınlarındaki kırışıklıkların ve gayretlerin büyük payı var. Burada birçok ana ve babamız var. Bu ülkeyi, bu cennet vatanı bizlere bırakan bütün yaşlılarımızı, büyüklerimizi saygıyla, hürmetle yâd ediyorum. Burada çalışmak her zaman bir ayrıcalıktır. Çünkü birçok ana ve babanın rızası, duası ve gönlü var. Bu kadar anne ve babamız olduğu için biz çok şanslıyız. Burası ana ve babalarımızın evi ve yurdudur. Burası devletimizindir, devletimizin sahibi de sizlersiniz" dedi.

Altınok, daha sonra huzurevi sakinlerine hediye takdim ederek, her biriyle tek tek sohbet etti.