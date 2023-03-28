Yaşlılar için teknolojinin olmadığı zamanlara gittiler

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde Yaşlılara Saygı Haftası ve Orman Haftası, renkli görüntülere sahne olan etkinliklerle kutlandı. Çocuklar, yaşlılar için teknolojinin olmadığı dönemlerde geçen drama etkinliği gerçekleştirip geçmişe yolculuk yaparken Orman Haftası için ise çiçek dikimi yaptılar.

Çocukların gelişimi ve hayata hazırlanmaları için eğitimlere hız kesmeden devam eden Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri, Yaşlılara Saygı Haftası ve Orman Haftası’nı kutladı. Çocuklar, Yaşlılar Haftası’nda yaşlılarla bir araya gelerek büyüklerinin hikayelerini dinledi. Diğer yandan drama etkinliği ile yaşlıların haftasını kutlayan çocuklar geçmişe yolculuk yaptı. Eski zamanları canlandıran çocuklar, teknolojinin olmadığı dönemlerdeki hayatı yaşayarak yaşlıların geçtiği dönemleri bir günlüğüne de olsa tecrübe etti.

Orman Haftası etkinliklerinde ise çiçek dikimi yapan miniklere öğretmenleri ağaçların önemi anlatılarak doğayı ve ormanları koruma bilincini aşıladı.